В Польше хотят изменить условия трудоустройства иностранцев — что известно

Проект закона ужесточает наказание для работодателей за незаконное трудоустройство иностранцев

Сейм Польши рассматривает изменения в трудоустройстве иностранцев. Об этом сообщает inPoland.

В частности, больше всего дискуссий вызвало положение об обязательном трудоустройстве иностранцев на основании umowę o pracę (документ, заключаемый между работодателем и сотрудником).

Однако чиновники изъяли из окончательного варианта документа пункт, вызвавший наибольшее негодование работодателей. Однако трудоустраивать иностранцев по трудовому договору должны будут агентства по временному труду.

По мнению экспертов, обязанность трудоустройства иностранцев только на основании umowę o pracę не учитывает реалии рынка труда.

Важным нововведением будет полная электронизация процедур получения разрешений на работу и деклараций (zezwolenie na pracę и oświadczenie o powierzeniu pracę), а также введение перечня предпринимателей, заявки которых будут рассматриваться в первую очередь.

Введение этих решений должно ускорить рассмотрение дел о получении разрешений на работу, указывает издание.

Проект также ужесточает наказание для работодателей за незаконное трудоустройство иностранцев. После вступления изменений в силу штраф за это нарушение будет колебаться в пределах от 3 до 50 тысяч злотых (сейчас 1 – 30 тысяч злотых).

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