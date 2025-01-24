У Польщі хочуть змінити умови працевлаштування іноземців — що відомо

Проект закону посилює покарання для роботодавців за незаконне працевлаштування іноземців

Сейм Польщі розглядає зміни щодо працевлаштування іноземців. Про це повідомляє inPoland.

Зокрема, найбільше дискусій викликало положення про обов’язкове працевлаштування іноземців на підставі umowę o pracę (документ, який укладається між роботодавцем та співробітником).

Однак урядовці вилучили з остаточного варіанту документа пункт, що викликав найбільше обурення роботодавців. Проте працевлаштовувати іноземців за трудовим договором повинні будуть агенції з тимчасової праці.

На думку експертів, обов’язок працевлаштування іноземців лише на підставі umowę o pracę не враховує реалій ринку праці.

Важливим нововведенням буде повна електронізація процедур отримання дозволів на роботу та декларацій (zezwolenie na pracę i oświadczenie o powierzeniu pracę), а також запровадження переліку підприємців, заявки яких розглядатимуться в першу чергу.

Запровадження цих рішень має пришвидшити розгляд справ щодо отримання дозволів на роботу, вказує видання.

Проект також посилює покарання для роботодавців за незаконне працевлаштування іноземців. Після набуття змінами чинності штраф за це порушення коливатиметься в межах від 3 до 50 тисяч злотих (зараз 1 – 30 тисяч злотих).

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