Практика судів
  1. У світі

У Польщі хочуть змінити умови працевлаштування іноземців — що відомо

19:26, 24 січня 2025
Проект закону посилює покарання для роботодавців за незаконне працевлаштування іноземців
У Польщі хочуть змінити умови працевлаштування іноземців — що відомо
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сейм Польщі розглядає зміни щодо працевлаштування іноземців. Про це повідомляє inPoland.

Зокрема, найбільше дискусій викликало положення про обов’язкове працевлаштування іноземців на підставі umowę o pracę (документ, який укладається між роботодавцем та співробітником).

Однак урядовці вилучили з остаточного варіанту документа пункт, що викликав найбільше обурення роботодавців. Проте працевлаштовувати іноземців за трудовим договором повинні будуть агенції з тимчасової праці.

На думку експертів, обов’язок працевлаштування іноземців лише на підставі umowę o pracę не враховує реалій ринку праці.

Важливим нововведенням буде повна електронізація процедур отримання дозволів на роботу та декларацій (zezwolenie na pracę i oświadczenie o powierzeniu pracę), а також запровадження переліку підприємців, заявки яких розглядатимуться в першу чергу.

Запровадження цих рішень має пришвидшити розгляд справ щодо отримання дозволів на роботу, вказує видання.

Проект також посилює покарання для роботодавців за незаконне працевлаштування іноземців. Після набуття змінами чинності штраф за це порушення коливатиметься в межах від 3 до 50 тисяч злотих (зараз 1 – 30 тисяч злотих).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Провалили роботу»: Рустем Умєров повідомив, що контракт із головою АОЗ Мариною Безруковою продовжено не буде, а Дмитра Кліменкова звільнять з посади заступника

«Я ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив роботу із закупівель озброєння: подаю до Кабміну подання на звільнення мого заступника — Дмитра Кліменкова, а контракт із Мариною Безруковою Міністерство оборони не продовжує» — Рустем Умєров.

Тільки 8% населення знає про те, що в Україні працює НАБУ і ДБР – голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк

Як підкреслила Олена Шуляк, головним антикорупційним органом переважна більшість громадян вважає поліцію, і тільки 8% населення знає про те, що в Україні працює НАБУ і ДБР.

Змінити процедуру відбору керівника АРМА — зобов’язання в рамках програми фінансової підтримки Ukraine Facility, яке має бути виконане до кінця березня – Анастасія Радіна

Управління арештованими активами в АРМА залишається проблематичним, заявила голова Антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна.

До кого з членів Вищої ради правосуддя найбільша довіра — опитування триває

Хто з членів Вищої ради правосуддя викликає найбільшу довіру — опитування.

Уряд створив Агенцію національної єдності і затвердив положення про Мінєдності

Агенція національної єдності стимулюватиме процеси повернення громадян до України.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Шуляк
    Олена Шуляк
    голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
  • Ірина Фаловська
    Ірина Фаловська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді