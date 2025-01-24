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У Ліверпулі 18-річного хлопця засудили до 52 років за вбивство трьох дівчат

16:05, 24 січня 2025
У Ліверпулі винесли вирок підлітку, який вбив трьох дівчат на уроці танців.
У Ліверпулі 18-річного хлопця засудили до 52 років за вбивство трьох дівчат
Фото: DW
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У Ліверпулі суд виніс вирок 18-річному Акселю Рудакубані, який отримав 52 роки позбавлення волі за вбивство трьох дівчат, що відвідували урок танців, під час нападу з ножем на півночі Англії. Рудакубана був засуджений до еквіваленту довічного ув'язнення, оскільки на момент скоєння злочину йому не виповнилося 18 років, повідомляє DW.

Суд визнав його винним у вбивстві семирічної Елсі Дот Станкомб, дев'ятирічної Аліси Дасільви Агіар та шестирічної Бібі Кінг. Окрім цього, Рудакубана визнали винним у замахах на життя ще восьми дітей та двох дорослих.

Під час слухання він також визнав свою провину за зберігання навчального посібника «Аль-Каїди» та виготовлення отрути рицину.

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суд вбивство

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