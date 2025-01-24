В Ливерпуле 18-летнего парня приговорили к 52 годам за убийство трех девушек

В Ливерпуле вынесли приговор подростку, который убил трех девушек на уроке танцев.

Фото: DW

В Ливерпуле суд вынес приговор 18-летнему Акселю Рудакубане, который получил 52 года лишения свободы за убийство трех девушек, посещавших урок танцев, во время нападения с ножом на севере Англии. Рудакубана был приговорен к эквиваленту пожизненного заключения, поскольку на момент совершения преступления ему не исполнилось 18 лет, сообщает DW.

Суд признал его виновным в убийстве семилетней Элси Дот Станкомб, девятилетней Алисы Дасильвы Агиар и шестилетней Биби Кинг. Кроме этого, Рудакубана признали виновным в покушениях на жизнь еще восьми детей и двух взрослых.

Во время слушания он также признал свою вину за хранение учебного пособия «Аль-Каиды» и изготовление яда рицина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.