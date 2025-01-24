Какой порядок выполнения исполнительного производства на ТОТ

Во время военного положения решения, которые должны выполняться на временно оккупированных территориях, выполняются органами государственной исполнительной службы, определенными Минюстом, с доступом к соответствующим исполнительным производствам.

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции сообщает о порядке выполнения исполнительного производства на временно оккупированных территориях.

С 24 февраля 2022 г. военная агрессия РФ привела к оккупации Бердянского, Мелитопольского, отдельных частей Васильевского и Пологовского районов Запорожской области, а также Генического, Скадовского и Каховского районов Херсонской области. Эти территории и поныне находятся под временным контролем врага.

Приказами Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 25.04.2022 №75 и от 22.12.2022 №309 утвержден Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией.

Согласно п. 10-2 раздела XIII Закона Украины «Об исполнительном производстве», в период действия военного положения запрещено открытие исполнительных производств и принятие мер принудительного исполнения решений на территориях, определенных в Перечне.

Таким образом, органам государственной исполнительной службы, местонахождением которых являются указанные территории, запрещено совершать исполнительные действия.

Как осуществляется исполнение решений в условиях оккупации?

Согласно п. 4 раздела I Инструкции по организации принудительного исполнения решений, во время действия военного положения исполнения решений, местом исполнения которых являются временно оккупированные территории, осуществляется органами государственной исполнительной службы, определенными Министерством юстиции.

Министерство юстиции Украины, на основании представлений Департамента государственной исполнительной службы, может определять органы исполнительной службы, уполномоченные выполнять решения, местом выполнения которых временно оккупированные территории.

В случае определения таких органов администратор автоматизированной системы исполнительного производства обеспечивает им доступ к соответствующим исполнительным производствам.

Так, с целью дальнейшего выполнения исполнительного производства, которое находится (находилось) на исполнении в органе государственной исполнительной службы, местонахождением которого являются территории Бердянского, Мелитопольского, частично Васильевского и Пологовского районов Запорожской области, а также территории Генического, Скадовского и Каховского районов Херсонской области, временно оккупированные, информация о которых содержится в Перечне, стороны исполнительного производства/их представители могут подавать в Управления обеспечения принудительного исполнения решений в указанных областях Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса) соответствующие обращения (в произвольной форме).

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