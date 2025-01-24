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Який порядок виконання виконавчого провадження на ТОТ

19:13, 24 січня 2025
Під час воєнного стану рішення, які мають виконуватись на тимчасово окупованих територіях, виконуються органами державної виконавчої служби, визначеними Мін’юстом, з доступом до відповідних виконавчих проваджень.
Який порядок виконання виконавчого провадження на ТОТ
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Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції озповідає про порядок виконання виконавчого провадження на тимчасово окупованих територіях.

З 24 лютого 2022 року військова агресія РФ призвела до окупації Бердянського, Мелітопольського, окремих частин Василівського та Пологівського районів Запорізької області, а також Генічеського, Скадовського та Каховського районів Херсонської області. Ці території й донині перебувають під тимчасовим контролем ворога.

Наказами Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 №75 та від 22.12.2022 №309 затверджено Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією (далі – Перелік).

Відповідно до п. 10-2 розділу XIII Закону України «Про виконавче провадження», у період дії воєнного стану заборонено відкриття виконавчих проваджень і вжиття заходів примусового виконання рішень на територіях, визначених у Переліку.

Таким чином, органам державної виконавчої служби, місцезнаходженням яких є зазначені території, заборонено здійснювати виконавчі дії.

Як здійснюється виконання рішень в умовах окупації?

Згідно з п. 4 розділу I Інструкції з організації примусового виконання рішень, під час дії воєнного стану виконання рішень, місцем виконання яких є тимчасово окуповані території, здійснюється органами державної виконавчої служби, визначеними Міністерством юстиції.

Міністерство юстиції України, на підставі подань Департаменту державної виконавчої служби, може визначати органи виконавчої служби, уповноважені виконувати рішення, місцем виконання яких є тимчасово окуповані території.

У разі визначення таких органів адміністратор автоматизованої системи виконавчого провадження забезпечує їм доступ до відповідних виконавчих проваджень.

Так, з метою подальшого виконання виконавчого провадження, яке перебуває (перебувало) на виконанні в органі державної виконавчої служби, місцезнаходженням якого є території Бердянського, Мелітопольського, частково Василівського та Пологівського районів Запорізької області, а також території Генічеського, Скадовського та Каховського районів Херсонської області, що тимчасово окуповані, інформація про які міститься в Переліку, сторони виконавчого провадження/їх представники можуть подавати до Управлінь забезпечення примусового виконання рішень у зазначених областях Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) відповідні звернення (у довільній формі).

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мінюст

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