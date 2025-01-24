Ольга Куришко стала новим постійним представником Зеленського в Криму

Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Куришко новим постійним представником Президента в Криму.

Джерело фото: ppu.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Куришко постійним представником Президента в Автономній Республіці Крим. Відповідний указ опубліковано на сайті Глави держави.

Куришко з грудня 2024 року була т.в.о. постійного представника президента України в АР Крим. До того з червня 2023 року вона перебувала на посаді заступниці постійної представниці.

Вона приєдналася до команди представництва у грудні 2021 року, керувала відділом правового забезпечення.

Нагадаємо, що Тамілу Ташеву звільнили з посади Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим

Раніше Центральна виборча комісія визнала Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою від партії «Голос» після відмови Івана Примаченка від мандата.

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