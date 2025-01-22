В Ровенской области у мужчины изъяли более 140 кг янтаря на 1,5 млн гривен, фото

Скупщику «солнечных» камней грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

В Ровенской области будут судить 47-летнего мужчину, у которого изъяли янтарь почти на 1,5 млн гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

В поле зрения правоохранителей гражданин попал во время документирования преступной деятельности организованной группировки, действовавшей на территории Ровенского района.

Установлено, что он за 2023 – первую половину 2024 года приобрел около 143 кг янтаря. «Солнечные» камни он хранил дома, в поселке Клевань, где его в июле 2024 года и изъяли правоохранители. Никаких документов на эти камни злоумышленник предоставить не смог.

Согласно геммологической экспертизе стоимость янтаря достигает почти 1,5 млн грн.

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