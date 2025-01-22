Практика судов
  1. Фото
  2. / В Украине

В Ровенской области у мужчины изъяли более 140 кг янтаря на 1,5 млн гривен, фото

23:59, 22 января 2025
Скупщику «солнечных» камней грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.
В Ровенской области у мужчины изъяли более 140 кг янтаря на 1,5 млн гривен, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровенской области будут судить 47-летнего мужчину, у которого изъяли янтарь почти на 1,5 млн гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

В поле зрения правоохранителей гражданин попал во время документирования преступной деятельности организованной группировки, действовавшей на территории Ровенского района.

Установлено, что он за 2023 – первую половину 2024 года приобрел около 143 кг янтаря. «Солнечные» камни он хранил дома, в поселке Клевань, где его в июле 2024 года и изъяли правоохранители. Никаких документов на эти камни злоумышленник предоставить не смог.

Согласно геммологической экспертизе стоимость янтаря достигает почти 1,5 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отец на блокпосте спрятал в автомобиле сына от ТЦК, но получил от полиции протокол по статье 130 — что решил суд

Суд указал, что полицейские предвзято отнеслись к гражданину и сделали все, чтобы протокол по ст. 130 стал реальностью.

К кому из членов Высшего совета правосудия наибольшее доверие — опрос продолжается

Кто из членов Высшего совета правосудия вызывает наибольшее доверие — опрос.

Справился ли Высший совет правосудия с задачей повысить доверие к судебной власти — опрос продолжается

Смог ли Высший совет правосудия после перезагрузки повысить доверие к судебной власти — опрос.

Кабмин внес изменения о порядке рассмотрения заявлений об отсрочке от мобилизации, сроках действия отсрочки и перечне необходимых документов

«Судебно-юридическая газета» проанализировала внесенные изменения относительно полномочий ТЦК, порядка рассмотрения заявлений об отсрочке и документов, предоставляемых в ее подтверждение.

В Минобороны назвали распространенную нардепом от «Слуги народа» Романом Грищуком информацию о возможности мобилизации студентов и преподавателей во время каникул «враждебной дезинформацией, направленной на дестабилизацию государства»

Примечательно также, что до публикации этой информации со стороны Романа Грищука ни Минобороны, ни МОН не удосужились хотя бы как-то разъяснить достаточно объемные изменения, внесенные постановлением 1558 от 31 декабря.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Шуляк
    Олена Шуляк
    голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
  • Ірина Фаловська
    Ірина Фаловська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді