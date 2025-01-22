На Рівненщині у чоловіка вилучили понад 140 кг бурштину на 1,5 млн гривень, фото

Скупнику «сонячного» каміння загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.

На Рівненщині судитимуть 47-річного чоловіка, у якого вилучили бурштину на майже 1,5 млн гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

У поле зору правоохоронців громадянин потрапив під час документування злочинної діяльності організованого угруповання, яке діяло на території Рівненського району.

Встановлено, що він упродовж 2023 – першої половини 2024 року придбав близько 143 кг бурштину. «Сонячне» каміння він зберігав у себе вдома, в селищі Клевань, де його в липні 2024 року і вилучили правоохоронці. Жодних документів на це каміння зловмисник надати не зміг.

Згідно з гемологічною експертизою вартість бурштину сягає майже 1,5 млн грн.

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