SpaceX готовится к запуску бета-тестирования Starlink для глобальной мобильной связи

SpaceX будет тестировать Starlink Direct-to-Cell для обеспечения связи в самых отдаленных точках Земли.

Фото: Universe Space Tech

SpaceX готовится к запуску бета-тестирования новой технологии Starlink Direct-to-Cell (DTC), которая позволит мобильным телефонам подключаться к сотовым услугам из любой точки Земли. Этот шаг является частью расширения сети спутников Starlink, которая уже обеспечивает доступ к высокоскоростному Интернету для более 4,6 миллиона человек в 118 странах мира, сообщает NSF.

Спутники Starlink, которые находятся на низкой околоземной орбите (LEO), обеспечивают скорость передачи данных в 65 раз выше по сравнению с традиционными геостационарными спутниками. В рамках бета-тестирования, которое начнется 27 января 2025 года, SpaceX и мобильные операторы-партнеры будут тестировать новую технологию для улучшения покрытия в глобальном масштабе.

Цель этого тестирования - оценить эффективность DTC-спутников, в частности, в предоставлении связи в экстремальных условиях, таких как чрезвычайные ситуации, где традиционные сотовые сети могут быть недоступны. Бета-тестирование продлится до июля 2025 года, после чего SpaceX рассмотрит возможность расширения этой технологии для широкого использования.

Starlink уже активно используется для улучшения связи на космических миссиях, в частности для космического корабля Starship, что позволяет осуществлять прямые трансляции в реальном времени из космоса. В случае успешного тестирования, система DTC может стать еще одной вехой в развитии космических технологий и обеспечить непрерывную мобильную связь в любом уголке планеты.

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