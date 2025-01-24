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SpaceX готується до запуску бета-тестування Starlink для глобального мобільного зв'язку

13:22, 24 січня 2025
SpaceX тестуватиме Starlink Direct-to-Cell для забезпечення зв'язку в найвіддаленіших точках Землі.
SpaceX готується до запуску бета-тестування Starlink для глобального мобільного зв'язку
Фото: Universe Space Tech
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SpaceX готується до запуску бета-тестування нової технології Starlink Direct-to-Cell (DTC), яка дозволить мобільним телефонам підключатися до стільникових послуг з будь-якої точки Землі. Цей крок є частиною розширення мережі супутників Starlink, яка вже забезпечує доступ до високошвидкісного Інтернету для понад 4,6 мільйона людей у 118 країнах світу, повідомляє NSF.

Супутники Starlink, які перебувають на низькій навколоземній орбіті (LEO), забезпечують швидкість передачі даних у 65 разів вищу порівняно з традиційними геостаціонарними супутниками. У рамках бета-тестування, яке розпочнеться 27 січня 2025 року, SpaceX і мобільні оператори-партнери тестуватимуть нову технологію для покращення покриття в глобальному масштабі.

Мета цього тестування — оцінити ефективність DTC-супутників, зокрема, у наданні зв'язку в екстремальних умовах, таких як надзвичайні ситуації, де традиційні стільникові мережі можуть бути недоступні. Бета-тестування триватиме до липня 2025 року, після чого SpaceX розгляне можливість розширення цієї технології для широкого використання.

Starlink вже активно використовується для покращення зв'язку на космічних місіях, зокрема для космічного корабля Starship, що дозволяє здійснювати прямі трансляції в реальному часі з космосу. У разі успішного тестування, система DTC може стати ще однією віхою в розвитку космічних технологій і забезпечити безперервний мобільний зв'язок у будь-якому куточку планети.

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