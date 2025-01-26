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ССО показали кадры непростой работы воинов в Курской области – видео

13:25, 26 января 2025
В командовании показали кадры непростой работы воинов 73-го центра ССО на Курщине.
ССО показали кадры непростой работы воинов в Курской области – видео
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В командовании Сил специальных операций ВС Украины показали кадры непростой работы воинов 73-го центра ССО на Курщине.

«Налеты, засады, диверсии, зачистки, поражения бойцов и техники противника всеми имеющимися средствами. Наши воины используют все возможности, знания и опыт для уничтожения врага и сдерживания его продвижений до украинской земли», - подписали видео в командование ССО.

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