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ССО показали кадри непростої роботи воїнів в Курській області – відео

13:25, 26 січня 2025
У командуванні показали кадри непростої роботи воїнів 73-го центру ССО на Курщині.
ССО показали кадри непростої роботи воїнів в Курській області – відео
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У командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України показали кадри непростої роботи воїнів 73-го центру ССО на Курщині.

«Нальоти, засідки, диверсії, зачистки, ураження бійців та техніки противника усіма наявними засобами. Наші воїни використовують усі можливості, знання і досвід для знищення ворога і стримування його просувань до української землі», - підписали відео  у командування ССО.

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ЗСУ військові

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