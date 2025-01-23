У КМДА розповіли, хто така та чим займається будильниця метрополітену

У КМДА повідомили, що будильниця непомітна для пасажирів, але дуже важлива для роботи метрополітену.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, хто така «будильниця» столичного метро і розповіли всі аспекти її роботи.

Зазначається, що у метрополітені є кімнати відпочинку, де машиністи можуть переночувати між змінами. Умови та комфорт відпочинку забезпечує чергова кімнати відпочинку або її ще називають «будильницею».

Вона готує кімнати до відпочинку, записує розклад і будить машиністів, підтримує порядок на кухні та може приготувати чай або каву.

Крім того, «будильниця» дбає про чистоту постільної білизни та вирішує побутові питання: щось відремонтувати, перевірити або просто створити комфортну атмосферу. Все це, щоб машиністи могли спокійно відпочити й повернутися до роботи з новими силами.

«Ця професія – про турботу, уважність і відповідальність. Вона непомітна для пасажирів, утім дуже важлива для роботи всього підприємства. Наступного разу, коли будете їхати метро, згадайте про «будильниць», які працюють, щоб усе йшло за розкладом», - додали у КМДА.

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