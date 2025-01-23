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Штучний інтелект зможе підбирати вакансії для безробітних українців — Мінекономіки

18:10, 23 січня 2025
Міністерство розглядає ідею залучення штучного інтелекту до процесів пошуку вакансій і кадрів.
Штучний інтелект зможе підбирати вакансії для безробітних українців — Мінекономіки
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Міністерство економіки вивчає можливості використання штучного інтелекту з метою оптимізації роботи ринку праці в Україні.

Технології можуть сприяти автоматизації процесу пошуку вакансій та підбору кваліфікованих працівників.

Як зазначає Мінекономіки, ініціатива стала однією з ключових тем під час обговорення стратегії розвитку людського капіталу, презентованої Інститутом глобальних змін Тоні Блера (TBI).

Заступниця міністра економіки Тетяна Бережна розповіла, що Інститут провів глибоке дослідження ринку праці України, фокусуючись на залученні до економічної активності таких категорій, як молодь, жінки, люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, українці за кордоном та економічно неактивне населення.

«Ми співпрацюємо зі світовими інституціями, щоб впроваджувати найефективніші рішення для посилення ринку праці. Інститут Тоні Блера представив дев’ять напрямків, які здатні збільшити зайнятість населення як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі», — зазначила Бережна.

Наразі робота зосереджена на трьох ключових напрямках:

  • Впровадження технологій на ринку праці, зокрема залучення штучного інтелекту до процесів пошуку вакансій і кадрів.
  • Подолання бар’єрів для працевлаштування жінок, що містить створення умов для поєднання роботи та сімейного життя.
  • Перенавчання та опанування нових професій, що особливо актуально в умовах змін економічного середовища.

За даними дослідження, 37% безробітних в Україні готові змінити професію або пройти перенавчання. Протягом минулого року близько 100 000 українців здобули нові професії або підвищили кваліфікацію.

Серед інших важливих питань, обговорених під час зустрічі, були виклики, пов’язані з війною та масовою міграцією. Йшлося про необхідність створення дієвих механізмів для повернення українців з-за кордону, розвитку підприємництва та створення нових робочих місць.

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