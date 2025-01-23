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Искусственный интеллект сможет подбирать вакансии для безработных украинцев — Минэкономики

18:10, 23 января 2025
Министерство рассматривает идею привлечения искусственного интеллекта в процессы поиска вакансий и кадров.
Искусственный интеллект сможет подбирать вакансии для безработных украинцев — Минэкономики
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Министерство экономики изучает возможность использования искусственного интеллекта с целью оптимизации работы рынка труда в Украине.

Технологии способствуют автоматизации процесса поиска вакансий и подбора квалифицированных работников.

Как отмечает Минэкономики, инициатива стала одной из ключевых тем при обсуждении стратегии развития человеческого капитала, представленной Институтом глобальных изменений Тони Блэра (TBI).

Заместитель министра экономики Татьяна Бережная рассказала, что Институт провел глубокое исследование рынка труда Украины, фокусируясь на вовлечении в экономическую активность таких категорий, как молодежь, женщины, люди с инвалидностью, внутренне перемещенные лица, украинцы за рубежом и экономически неактивное население.

«Мы сотрудничаем с мировыми институтами, чтобы внедрять самые эффективные решения для усиления рынка труда. Институт Тони Блэра представил девять направлений, способных увеличить занятость населения как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — отметила Бережная.

В настоящее время работа сосредоточена на трех ключевых направлениях:

  • Внедрение технологий на рынке труда, в частности, привлечение искусственного интеллекта к процессам поиска вакансий и кадров.
  • Преодоление барьеров для трудоустройства женщин, содержащее создание условий для совмещения работы и семейной жизни.
  • Переобучение и овладение новыми профессиями, что особенно актуально в условиях изменений экономической среды.

По данным исследования, 37% безработных в Украине готовы сменить профессию или пройти переобучение. В прошлом году около 100 000 украинцев получили новые профессии или повысили квалификацию.

Среди других важных вопросов, которые были обсуждены во время встречи, были вызовы, связанные с войной и массовой миграцией. Речь шла о необходимости создания действенных механизмов для возвращения украинцев из-за границы, развития предпринимательства и создания новых рабочих мест.

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Минэкономики вакансии искусственный интеллект технологии ИИ

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