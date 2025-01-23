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Министр образования Оксен Лисовой пообещал, что мобилизации студентов и преподавателей во время каникул не будет, несмотря на внесенные правительством изменения

17:00, 23 января 2025
Член Комитета Верховной Рады по вопросам образования Роман Грищук считает, что изменениями в постановление Кабмин ввел риск мобилизации студентов и преподавателей во время каникул, но министр Оксен Лисовой пообещал, что этого не произойдет.
Министр образования Оксен Лисовой пообещал, что мобилизации студентов и преподавателей во время каникул не будет, несмотря на внесенные правительством изменения
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Министр образования и науки Оксен Лисовой публично пообещал, что студентов и педагогов не будут мобилизовать во время каникул. Так он прокомментировал изменения, внесенные постановлением Кабмина от 31 декабря 2024 года.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ранее член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, народный депутат от «Слуги народа» Роман Грищук заявил, что такие риски существуют и он уже обратился к правительству по их устранению.

Однако, как отметил Оксен Лисовой, «ни одна мобилизация студентов, аспирантов, ученых, научно-педагогических, педагогических работников, имеющих право на отсрочку в соответствии с Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации», не предусматривается. Никаких дискуссий и обсуждений на этот счет на правительственном уровне не происходит».

«Любые противоречия, которые могут возникать в подзаконных актах или других документах, инициированных ЦОИВ по этому вопросу, будут урегулироваться в соответствии с действующим законом о мобилизации», добавил он.

Отметим, что речь идет об изменениях, внесенных в постановление №560 постановлением Кабмина от 31 декабря 2024 №1558.

А именно, согласно новой редакции п. 60, отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период лицам, указанным в подпункте 1 пункта 2 приложения 5 (студенты, аспиранты) предоставляется на семестр, но не более чем на 6 месяцев.

Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период лицам, указанным в подпункте 2 пункта 2 приложения 5 (научные, научно-педагогические, педагогические работники) предоставляется до конца учебного года, но не более чем до наступления обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания для отсрочки.

«По этому постановлению отсрочка до конца учебного года, то есть май-июнь. Что тогда с преподавателями в летние месяцы? Как это видит кабинет министров?» - отметил Роман Грищук.

Автор: Наталя Мамченко

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Министр образования Оксен Лисовой пообещал, что мобилизации студентов и преподавателей во время каникул не будет, несмотря на внесенные правительством изменения

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