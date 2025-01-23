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Міністр освіти Оксен Лісовий пообіцяв, що мобілізації студентів і викладачів під час канікул не буде, незважаючи на внесені урядом зміни

17:00, 23 січня 2025
Член Комітету Верховної Ради з питань освіти Роман Грищук вважає, що змінами до постанови Кабмін запровадив ризик мобілізації студентів і викладачів під час канікул, але міністр Оксен Лісовий пообіцяв, що цього не станеться.
Міністр освіти Оксен Лісовий пообіцяв, що мобілізації студентів і викладачів під час канікул не буде, незважаючи на внесені урядом зміни
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Міністр освіти і науки Оксен Лісовий публічно пообіцяв, що студентів і педагогів не будуть мобілізувати під час канікул. Так він прокоментував зміни, внесені постановою Кабміну №1558 від 31 грудня 2024 року.

Як писала «Судово-юридична газета», раніше член Комітету Верховної Ради з питань освіти, народний депутат від «Слуги народу» Роман Грищук заявив, що такі ризики існують і він вже звернувся до уряду щодо їх усунення.

Однак, як зазначив Оксен Лісовий, «жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не передбачається. Жодних дискусій та обговорень з цього приводу на урядовому рівні не відбувається».

«Будь-які суперечності, які можуть виникати в підзаконних актах чи інших документах, ініційованих ЦОВВ стосовно цього питання будуть врегульовуватися відповідно до чинного закону про мобілізацію», додав він.

Зазначимо, що  йдеться про зміни, внесені до постанови №560 постановою Кабміну від 31 грудня 2024 року №1558.

А саме, відповідно до нової редакції п. 60,  відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період особам, зазначеним у підпункті 1 пункту 2 додатку 5 (студенти, аспіранти) надається на семестр, але не більше ніж на 6 місяців.

Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період особам, зазначеним у підпункті 2 пункту 2 додатку 5 (наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники) надається до кінця навчального року, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку.

«За цією постановою відстрочка надається до кінця навчального року, тобто травень-червень. Що тоді з викладачами в літні місяці? Як це бачить кабінет міністрів?» - зазначив Роман Грищук.

Автор: Наталя Мамченко

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У Міноборони назвали поширену нардепом від «Слуги народу» Романом Грищуком інформацію стосовно можливості мобілізації студентів і викладачів під час канікул «ворожою дезінформацією, спрямованою на дестабілізацію держави»

Примітно також, що до публікації цієї інформації з боку Романа Грищука ні Міноборони, ні МОН не спромоглися хоча б якось роз'яснити досить об'ємні зміни, внесені постановою 1558 року від 31 грудня.

Міністр освіти Оксен Лісовий пообіцяв, що мобілізації студентів і викладачів під час канікул не буде, незважаючи на внесені урядом зміни

Член Комітету Верховної Ради з питань освіти Роман Грищук вважає, що змінами до постанови Кабмін запровадив ризик мобілізації студентів і викладачів під час канікул, але міністр Оксен Лісовий пообіцяв, що цього не станеться.

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