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У ЄС підприємства почали більше використовувати ШІ, лідери — Данія та Швеція

16:47, 23 січня 2025
За рік у всіх країнах ЄС зафіксовано зростання частки підприємств, які використовують технології ШІ.
У ЄС підприємства почали більше використовувати ШІ, лідери — Данія та Швеція
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У 2024 році 13,5% підприємств у ЄС із чисельністю співробітників 10 і більше осіб використовували технології штучного інтелекту (ШІ) для ведення своєї діяльності, що свідчить про зростання на 5,5 відсоткових пункти порівняно з 2023 роком (8,0%). Про це повідомив офіційний сайт Єврокомісії.

Найбільша частка таких підприємств була у Данії (27,6%), Швеції (25,1%) та Бельгії (24,7%). У кінці списку: Румунія (3,1%), Польща (5,9%) та Болгарія (6,5%).

У всіх країнах ЄС зафіксовано зростання частки підприємств, що використовують технології ШІ, порівняно з 2023 роком, при цьому у Швеції зафіксовано найвище зростання 14,7 в. п., за нею йдуть Данія (+12,4 п. п.) та Бельгія (+10,9 в. п.). Навпаки, скромне зростання зафіксовано в Португалії (+0,8 п. п.), Румунії (+1,6 в. п.) та Іспанії (+2,1 в. п.).

У звіті Єврокомісії сказано, що підприємства продовжували впроваджувати різноманітні технології ШІ для покращення своєї діяльності. Найбільш використовуваною технологією ШІ було виконання аналізу писемної мови (інтелектуальний аналіз тексту). Її запровадили 6,9% підприємств після зростання на 4,0 в. п. у річному обчисленні.

Другою з використанням технології ШІ була генерація письмової або усної мови (генерація голосу), яку використовували 5,4% підприємств (+3,3 в. п. порівняно з 2023 роком). За нею було перетворення мови в машиночитаний формат (розпізнавання мови), яке використовували 4,8% підприємств (+2,2 в. п.).

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ЄС штучний інтелект

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