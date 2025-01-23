В ЕС предприятия начали больше использовать ИИ, лидеры — Дания и Швеция

За год во всех странах ЕС зафиксирован рост доли предприятий, использующих технологии ИИ.

В 2024 году 13,5% предприятий в ЕС с численностью сотрудников 10 и более человек использовали технологии искусственного интеллекта (ИИ) для ведения своей деятельности, что свидетельствует о росте на 5,5 процентных пункта по сравнению с 2023 годом (8,0%). Об этом сообщил официальный сайт Еврокомиссии.

Наибольшая доля таких предприятий была в Дании (27,6%), Швеции (25,1%) и Бельгии (24,7%). Замкнули список Румыния (3,1%), Польша (5,9%) и Болгария (6,5%).

Во всех странах ЕС зафиксирован рост доли предприятий, использующих технологии ИИ, по сравнению с 2023 годом, при этом в Швеции зафиксирован самый высокий рост в 14,7 п. п., за ней следуют Дания (+12,4 п. п.) и Бельгия (+10,9 п. п.). Напротив, скромный рост зафиксирован в Португалии (+0,8 п. п.), Румынии (+1,6 п. п.) и Испании (+2,1 п. п.).

В отчете Еврокомиссии сказано, что предприятия продолжали внедрять различные технологии ИИ для улучшения своей деятельности. Наиболее используемой технологией ИИ было выполнение анализа письменного языка (интеллектуальный анализ текста). Ее внедрили 6,9% предприятий после роста на 4,0 п. п. в годовом исчислении.

Второй по использованию технологией ИИ была генерация письменного или устного языка (генерация голоса), которую использовали 5,4% предприятий (+3,3 п. п. по сравнению с 2023 годом). За ней последовало преобразование языка в машиночитаемый формат (распознавание речи), которое использовали 4,8% предприятий (+2,2 п. п.).

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