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Чи впоралася Вища рада правосуддя із завданням підвищити довіру до судової влади — підсумки опитування

08:00, 27 січня 2025
«Судово-юридична газета» підсумовує результати опитування читачів стосовно того, чи змогла Вища рада правосуддя після перезавантаження підвищити довіру до судової влади.
Чи впоралася Вища рада правосуддя із завданням підвищити довіру до судової влади — підсумки опитування
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Редакція «Судово-юридичної газети» 23-24 січня проводила онлайн-опитування стосовно того, чи вдалося після перезавантаження ВРП покращити ситуацію із довірою.

Нагадаємо, що склад Вищої ради правосуддя було перезавантажено за вирішальної ролі міжнародних експертів.

Отже, за результатами опитування варіанти відповідей стосовно того, чи впоралася Вища рада правосуддя з завданням підвищити довіру до судової влади, набрали наступну кількість голосів:

  • Так, на 100% погоджуюся з цим твердженням – 61 голосів.
  • Ні, Вища рада правосуддя не зробила нічого для підвищення довіри – 317.
  • Дещо було зроблено, але ці кроки незначно вплинули на довіру до судів – 166.
  • Дії ВРП призвели до зниження довіри як до самої ВРП, так і до судової системи, та підірвали гарантії незалежності суддів – 1350.

Отже, більшість опитаних оцінили результати діяльності ВРП у цьому напрямі підвищення довіри як неефективні.

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ВРП

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