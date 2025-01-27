Чи впоралася Вища рада правосуддя із завданням підвищити довіру до судової влади — підсумки опитування

Редакція «Судово-юридичної газети» 23-24 січня проводила онлайн-опитування стосовно того, чи вдалося після перезавантаження ВРП покращити ситуацію із довірою.
Нагадаємо, що склад Вищої ради правосуддя було перезавантажено за вирішальної ролі міжнародних експертів.
Отже, за результатами опитування варіанти відповідей стосовно того, чи впоралася Вища рада правосуддя з завданням підвищити довіру до судової влади, набрали наступну кількість голосів:
Отже, більшість опитаних оцінили результати діяльності ВРП у цьому напрямі підвищення довіри як неефективні.
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