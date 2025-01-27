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Справился ли Высший совет правосудия с задачей повысить доверие к судебной власти — итоги опроса

08:00, 27 января 2025
«Судебно-юридическая газета» подытоживает результаты опроса читателей относительно того, смог ли Высший совет правосудия после перезагрузки повысить доверие к судебной власти.
Справился ли Высший совет правосудия с задачей повысить доверие к судебной власти — итоги опроса
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Редакція «Судово-юридичної газети» 23-24 січня проводила онлайн-опитування стосовно того, чи вдалося після перезавантаження ВРП покращити ситуацію із довірою.

Нагадаємо, що склад Вищої ради правосуддя було перезавантажено за вирішальної ролі міжнародних експертів.

Отже, за результатами опитування варіанти відповідей стосовно того, чи впоралася Вища рада правосуддя з завданням підвищити довіру до судової влади, набрали наступну кількість голосів:

  • Так, на 100% погоджуюся з цим твердженням – 61 голосів.
  • Ні, Вища рада правосуддя не зробила нічого для підвищення довіри – 317.
  • Дещо було зроблено, але ці кроки незначно вплинули на довіру до судів – 166.
  • Дії ВРП призвели до зниження довіри як до самої ВРП, так і до судової системи, та підірвали гарантії незалежності суддів – 1350.

Отже, більшість опитаних оцінили результати діяльності ВРП у цьому напрямі підвищення довіри як неефективні.

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ВСП

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Справился ли Высший совет правосудия с задачей повысить доверие к судебной власти — итоги опроса

«Судебно-юридическая газета» подытоживает результаты опроса читателей относительно того, смог ли Высший совет правосудия после перезагрузки повысить доверие к судебной власти.

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