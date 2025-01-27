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У Києві судитимуть чоловіка, який зірвав із шиї пенсіонерки золотий ланцюжок

07:19, 27 січня 2025
Нападнику загрожує до десяти років за ґратами.
У Києві судитимуть чоловіка, який зірвав із шиї пенсіонерки золотий ланцюжок
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У Києві перед судом постане рецидивіст, який пограбував пенсіонерку. Про це повідомляє столична поліція.

Так, правоохоронці завершили досудове розслідування щодо чоловіка, який зірвав із шиї літньої жінки золотий ланцюжок. Нападнику загрожує до десяти років за ґратами.

Вказується, що подія трапилась восени минулого року в Солом’янському районі столиці.

До правоохоронців звернулася 66-річна місцева мешканка. Жінка розповіла, що повертаючись додому, на сходовому майданчику незнайомець зірвав із шиї золотий ланцюжок та вибіг із під’їзду.

Поліцейські встановили особу зловмисника й затримали його. Порушник - 35-річний мешканець столиці, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. На час розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду для розгляду справи по суті. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

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