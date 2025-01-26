На Львівщині чоловік, який має хронічне захворювання, через суд скасував висновок ВЛК про придатність до служби

До суду звернувся військовозобов’язаний, у якого є хронічні захворювання опорно-рухового апарату.

На Львівщині військовозобов’язаний через суд скасував висновок ВЛК про придатність до служби. Рішення у справі № 380/6035/24 оприлюднив Львівський окружний адміністративний суд.

У матеріалах справи вказується, що до суду звернувся військовозобов’язаний житель Львівщини, у якого є хронічні захворювання опорно-рухового апарату із 2012 року.

Так, із початку повномасштабної війни чоловік неодноразово проходив ВЛК, яка визнавала його спершу непридатним, а потім обмежено придатним до служби. Проте згодом, у липні 2023 року, районна ВЛК не врахувала його діагноз, визнавши придатним до військової служби. Також у нього вилучили тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, де вказано, що його зарахували у запас за станом здоров’я.

Суд дослідив усі матеріали та аргументи.

«Відповідачем протиправно не взято до уваги документи про історію хвороби позивача, а відтак прийнято неправомірну постанову про придатність до військової служби», – вказано у рішенні.

Суд скасував постанову ВЛК в частині визнання позивача придатним до служби та зобов’язав провести новий медогляд з врахуванням висновків суду. Судове рішення ще можна оскаржити.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.