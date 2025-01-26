Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Львівщині чоловік, який має хронічне захворювання, через суд скасував висновок ВЛК про придатність до служби

21:02, 26 січня 2025
До суду звернувся військовозобов’язаний, у якого є хронічні захворювання опорно-рухового апарату.
На Львівщині чоловік, який має хронічне захворювання, через суд скасував висновок ВЛК про придатність до служби
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині військовозобов’язаний через суд скасував висновок ВЛК про придатність до служби. Рішення у справі № 380/6035/24 оприлюднив Львівський окружний адміністративний суд.

У матеріалах справи вказується, що до суду звернувся військовозобов’язаний житель Львівщини, у якого є хронічні захворювання опорно-рухового апарату із 2012 року.

Так, із початку повномасштабної війни чоловік неодноразово проходив ВЛК, яка визнавала його спершу непридатним, а потім обмежено придатним до служби. Проте згодом, у липні 2023 року, районна ВЛК не врахувала його діагноз, визнавши придатним до військової служби. Також у нього вилучили тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, де вказано, що його зарахували у запас за станом здоров’я.

Суд дослідив усі матеріали та аргументи.

«Відповідачем протиправно не взято до уваги документи про історію хвороби позивача, а відтак прийнято неправомірну постанову про придатність до військової служби», – вказано у рішенні.

Суд скасував постанову ВЛК в частині визнання позивача придатним до служби та зобов’язав провести новий медогляд з врахуванням висновків суду. Судове рішення ще можна оскаржити.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд судова практика мобілізація ВЛК військова служба Львівський окружний адміністративний суд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Батько на блокпосту сховав в автомобілі сина від ТЦК, але отримав від поліції протокол за статтею 130 — що вирішив суд

Суд вказав, що поліцейські упереджено поставилися до громадянина та зробили все, щоб протокол за ст. 130 став реальністю.

Велика Палата Верхового Суду пояснила, чи може Мін’юст оскаржувати рішення Вищої ради правосуддя, яка констатувала втручання в діяльність судді

Мін’юст спробував оскаржити рішення ВРП, яким Вища рада правосуддя внесла до Мін’юсту подання про притягнення його посадовців до відповідальності за втручання в роботу судді – що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

Журнали обліку не прошиті та не пронумеровані – офіцера визнали винним у недбалому ставленні до оформлення службових документів

Начальник зв’язку піхотного батальйону повідомив, що йому не вистачило часу вчасно розібратися з документами – він ледь уник штрафу у розмірі 17 тисяч гривень.

Кабмін покращить дисципліну отримувачів пільг зі сплати за спожиті житлово-комунальні послуги, зокрема військовослужбовців

Військовослужбовці, а також особи, звільнені з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження служби, та члени їх сімей, яким надаються пільги, будуть зобов’язані щомісяця спрямовувати кошти виплаченої пільги на оплату спожитих житлово-комунальних послуг.

Штрафи за неповагу до суду можуть зрости до 6800 грн, а за неявку до суду – до 12 тисяч грн

У разі неприбуття на виклик слідчого буде загрожувати штраф до 3028 грн, а у разі неприбуття на виклик судді – до 12 112 грн.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Романюк
    Ярослав Романюк
    голова Верховного Суду України в 2013–2017 рр.
  • Андрій Гайченко
    Андрій Гайченко
    заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби
  • Володимир Бондаренко
    Володимир Бондаренко
    заступник міського голови — секретар Київської міської ради