В ЄС назвали фіктивними вибори в Білорусі — вони не були вільними і чесними

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що репресії та обмеження в Білорусі позбавили виборчий процес легітимності.

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Як відомо, у Білорусі 26 січня проходять президентські вибори. Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що вибори в Білорусі є нелегітимними через фальсифікації, репресії та обмеження прав громадян.

«Сьогоднішні фіктивні вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними. Народ Білорусі заслуговує на реальне право голосу щодо того, хто керує їхньою країною», - заявила Каллас, йдеться на сайті ЄС.

Вона зауважила, що безжальні та безпрецедентні репресії щодо прав людини, обмеження участі в політичному житті та доступу до незалежних ЗМІ в Білорусі позбавили виборчий процес будь-якої легітимності.

Євросоюз закликає до негайного звільнення політичних в'язнів.

«Ми закликаємо режим негайно та беззастережно звільнити всіх політичних в’язнів, понад тисячу з яких утримують безпідставно, включно з працівником Представництва Європейського Союзу», - підкреслила глава дипломатії ЄС.

Кая Каллас наголосила, що ЄС продовжуватиме вводити обмежувальні та цілеспрямовані заходи проти режиму, одночасно фінансово підтримуючи громадянське суспільство, білоруські демократичні сили.

«Як тільки Білорусь почне демократичний перехід, ЄС готовий підтримати країну у стабілізації її економіки та реформуванні її інституцій», — підкреслила вона.

Водночас самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що йому «фіолетово», чи визнають інші країни результати голосування.

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