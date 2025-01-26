Лукашенко заявив, що йому «фіолетово», чи визнає хтось вибори у Білорусі

Самопроголошений президент заявив, що для нього не має значення, чи інші країни визнають результат виборів.

У Білорусі 26 січня проходять президентські вибори. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що йому «фіолетово», чи визнають інші країни результати голосування. Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

«Визнаєте ці вибори, не визнаєте — це справа смаку. Мені це абсолютно фіолетово. Мені головне, щоб білоруси визнали ці вибори», — заявив він.

Самопроголошений президент додав, що якщо Захід визнає вибори, то ми у Білорусі «відреагують, подякують».

Як відомо, у президентських перегонах беруть участь 5 кандидатів. Лукашенко також бере участь у цих виборах.

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