Лукашенко заявил, что ему «фиолетово», признает ли кто-нибудь выборы в Беларуси

Самопровозглашенный президент заявил, что для него не имеет значения, признают ли другие страны результат выборов.

В Беларуси 26 января проходят президентские выборы. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что ему «фиолетово», признают ли другие страны результаты голосования. Об этом сообщают белорусские СМИ.

«Признаете эти выборы, не признаете – это дело вкуса. Мне это совершенно фиолетово. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы», – заявил он.

Самопровозглашенный президент добавил, что если Запад признает выборы, то мы в Беларуси «отреагируют, поблагодарят».

Как известно, в президентской гонке принимают участие 5 кандидатов. Лукашенко также принимает участие в этих выборах.

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