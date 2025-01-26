В ЕС назвали фиктивными выборы в Беларуси — они не были свободными и честными

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что репрессии и ограничения в Беларуси лишили избирательный процесс легитимности.

Как известно, в Белоруссии 26 января проходят президентские выборы. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что выборы в Беларуси нелегитимны из-за фальсификации, репрессии и ограничения прав граждан.

«Сегодняшние фиктивные выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Народ Беларуси заслуживает реального права голоса относительно того, кто руководит их страной», - заявила Каллас, говорится на сайте ЕС.

Она отметила, что безжалостные и беспрецедентные репрессии в отношении прав человека, ограничение участия в политической жизни и доступ к независимым СМИ в Беларуси лишили избирательного процесса любой легитимности.

Евросоюз призывает к немедленному освобождению политических заключенных.

«Мы призываем режим немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных, более тысячи из которых содержатся безосновательно, включая работника Представительства Европейского Союза», - подчеркнула глава дипломатии ЕС.

Кая Каллас подчеркнула, что ЕС будет продолжать вводить ограничительные и целенаправленные меры против режима, одновременно финансово поддерживая гражданское общество, белорусские демократические силы.

«Как только Беларусь начнет демократический переход, ЕС готов поддержать страну в стабилизации ее экономики и реформировании ее институтов», - подчеркнула она.

В то же время, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что ему «фиолетово», признают ли другие страны результаты голосования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.