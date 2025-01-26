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НАТО станет делиться секретной информацией с Евросоюзом и оборонной промышленностью, — Bloomberg

18:51, 26 января 2025
Альянс начинает процесс передачи некоторых своих данных, которые определяют, какое вооружение и технику должны производить страны-члены.
НАТО станет делиться секретной информацией с Евросоюзом и оборонной промышленностью, — Bloomberg
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НАТО начинает процесс передачи секретной информации по стандартизации вооружений и расширению производственных мощностей стран-членов Альянса оборонной промышленности и Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание указывает, что этот шаг является частью усилий НАТО, направленных на увеличение производства, которое генсекретарь Альянса Марк Рютте называет «переходом к мышлению военного времени».

По данным источников, НАТО ищет варианты, чтобы безопасным путем поделиться некоторыми данными, чтобы убедить оборонные компании увеличить свои производственные мощности.

Этот шаг потребует консенсуса среди союзников и может состояться в течение нескольких месяцев.

Собеседники издания добавили, что, согласно отдельной процедуре, Альянс также начинает процесс обмена некоторыми секретными стандартами с ЕС, в который входят 24 из 32 стран НАТО. Из-за конфиденциальности информации эти стандарты будут передаваться постепенно, по мере их разработки со стороны НАТО.

Эти стандарты являются военными критериями, направленными на гармонизацию вооруженных сил стран-членов НАТО и достижение оперативной совместимости между союзниками. Они могут включать, например, калибры оружия или общую военную терминологию.

Получение этой информации может позволить ЕС согласовать нормы как в военных вопросах, так и в двойном использовании, таких как радиочастоты.

Официальный представитель НАТО, говоривший на условиях анонимности, сказал, что Североатлантический союз предпринял меры, чтобы поделиться своими стандартами, в том числе с ЕС, в рамках своих новых оборонных планов. Он также более тесно сотрудничает с отраслью, добавил чиновник.

НАТО недавно поделилось с ЕС стандартами несекретных материалов, комиссар Европейского союза по обороне Андрюс Кубилюс назвал «беспрецедентным» проявлением доверия, указывает Bloomberg.

По данным источников, этот шаг был сделан по инициативе генсека НАТО. Они отметили, что Рютте сосредоточился на укреплении связей между НАТО и ЕС после вступления в должность в октябре 2024 года.

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ЕС НАТО

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