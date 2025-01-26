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НАТО почне ділитися секретною інформацією з Євросоюзом і оборонною промисловістю, — Bloomberg

18:51, 26 січня 2025
Альянс починає процес передачі деяких своїх даних, які визначають, яке озброєння і техніку повинні виробляти країни-члени.
НАТО почне ділитися секретною інформацією з Євросоюзом і оборонною промисловістю, — Bloomberg
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НАТО починає процес передачі секретної інформації щодо стандартизації озброєнь і розширення виробничих потужностей країн-членів Альянсу оборонній промисловості та Євросоюзу. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання вказує, що цей крок є частиною зусиль НАТО, спрямованих на збільшення виробництва, що генсекретар Альянсу  Марк Рютте називає «переходом до мислення воєнного часу».

За даними джерел, НАТО шукає варіанти, щоб безпечним шляхом поділитися деякими даними, аби переконати оборонні компанії збільшити свої виробничі потужності.

Цей крок вимагатиме консенсусу серед союзників і може відбутися протягом наступних кількох місяців.

Співрозмовники видання додали, що згідно з окремою процедурою, Альянс також розпочинає процес обміну деякими секретними стандартами з ЄС, до якого входять 24 із 32 країн НАТО. Через конфіденційність інформації ці стандарти будуть передаватися поступово, у міру їх опрацювання з боку НАТО.

Ці стандарти є військовими критеріями, спрямованими на гармонізацію збройних сил країн-членів НАТО і досягнення оперативної сумісності між союзниками. Вони можуть включати, наприклад, калібри зброї або загальну військову термінологію.

Отримання цієї інформації може дозволити ЄС узгодити норми як у військових питаннях, так і в питаннях подвійного використання, таких як радіочастоти.

Офіційний представник НАТО, який говорив на умовах анонімності, сказав, що Альянс вжив заходів, щоб поділитися своїми стандартами, в тому числі з ЄС, у рамках своїх нових оборонних планів. Він також тісніше співпрацює з галуззю, додав посадовець.

НАТО нещодавно поділилося з ЄС стандартами несекретних матеріалів, які комісар Європейського союзу з оборони Андрюс Кубілюс назвав «безпрецедентним» виявом довіри, вказує Bloomberg.

За даними джерел, цей крок було зроблено з ініціативи генсека НАТО. Вони зазначили, що Рютте зосередився на зміцненні зв'язків між НАТО та ЄС після вступу на посаду у жовтні 2024 року.

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ЄС НАТО

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