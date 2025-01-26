Во Львовской области мужчина, имеющий хроническое заболевание, через суд отменил заключение ВЛК о пригодности к службе

В суд обратился военнообязанный, у которого есть хронические заболевания опорно-двигательного аппарата.

Во Львовской области военнообязанный через суд отменил заключение ВЛК о пригодности к службе. Решение по делу №380/6035/24 обнародовал Львовский окружной административный суд.

В материалах дела указывается, что в суд обратился военнообязанный житель Львовщины, у которого есть хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с 2012 года.

Так, с начала полномасштабной войны мужчина неоднократно проходил ВЛК, которая признавала его сначала непригодным, а затем ограниченно пригодным к службе. Однако впоследствии, в июле 2023 года, районная ВЛК не учла его диагноз, признав пригодным к военной службе. Также у него изъяли временное удостоверение военнообязанного, где указано, что его зачислили в запас по состоянию здоровья.

Суд изучил все материалы и аргументы.

«Ответчиком противоправно не приняты во внимание документы об истории болезни истца, а потому принято неправомерное постановление о пригодности к военной службе», – указано в решении.

Суд отменил постановление ВЛК по части признания истца годным к службе и обязал провести новый медосмотр с учетом выводов суда. Судебное решение еще можно обжаловать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.