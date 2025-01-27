В Киеве будут судить мужчину, который сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку

Злоумышленнику грозит до десяти лет за решеткой.

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В Киеве перед судом предстанет рецидивист, ограбивший пенсионерку. Об этом сообщает столичная полиция.

Так, правоохранители завершили досудебное расследование в отношении мужчины, который сорвал с шеи пожилой женщины золотую цепочку. Злоумышленнику грозит до десяти лет за решеткой.

Указывается, что событие произошло осенью прошлого года в Соломенском районе столицы.

К правоохранителям обратилась 66-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что, возвращаясь домой, на лестничной площадке незнакомец сорвал с шеи золотую цепочку и выбежал из подъезда.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Нарушитель - 35-летний житель столицы, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, совершенный в условиях военного положения. На время расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время обвинительный акт правоохранители направили в суд для рассмотрения дела по существу. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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