В Киеве маршрутка протаранила два полицейских автомобиля, видео

Маршрутка влетела в полицейские машины на Берестейском проспекте.

В воскресенье, 26 января, в Киеве на Брестском проспекте произошло еще одно ДТП. Через несколько часов после того, как внедорожник сбил курьера, маршрутка влетела в два полицейских автомобиля.

Видео ДТП обнародовали местные жители в соцсетях.

Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

Один автомобиль патрульной полиции оттащили в сторону, чтобы люди могли проходить.

Движение частично осложнено правой полосой движения, где до сих пор находится маршрутка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.