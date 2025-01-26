У Києві маршрутка протаранила два поліцейських автомобілі, відео

Маршрутка влетіла у поліцейські машини на Берестейскому проспекті.

У неділю, 26 січня, у Києві на Берестейському проспекті сталася ще одна ДТП. Через кілька годин після того, як позашляховик збив курʼєра, маршрутка влетіла у два поліцейських автомобілі.

Відео ДТП оприлюднили місцеві жителі у соцмережах.

Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Одне авто патрульної поліції відтягнули в сторону, щоб люди могли проходити.

Рух частково ускладнено правою смугою руху, де досі знаходиться маршрутка.

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