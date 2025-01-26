У Києві маршрутка протаранила два поліцейських автомобілі, відео

У неділю, 26 січня, у Києві на Берестейському проспекті сталася ще одна ДТП. Через кілька годин після того, як позашляховик збив курʼєра, маршрутка влетіла у два поліцейських автомобілі.
Відео ДТП оприлюднили місцеві жителі у соцмережах.
Інформація про постраждалих наразі відсутня.
Одне авто патрульної поліції відтягнули в сторону, щоб люди могли проходити.
Рух частково ускладнено правою смугою руху, де досі знаходиться маршрутка.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій