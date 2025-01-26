У Києві сталася смертельна ДТП — позашляховик збив кур’єра, відео

Аварія сталася на Берестейському проспекті.

Фото: finance.ua

У неділю, 26 січня, у Києві на Берестейському проспекті сталася смертельна ДТП. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах.

Зазначається, що позашляховик збив молодого курʼєра.

На місці працюють медики та поліція.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році в Україні внаслідок ДТП загинуло 3 202 та було травмовано 32 023 особи. Всього за рік було зареєстровано 25 781 ДТП із потерпілими.

Основними причинами були:

перевищення безпечної та встановленої швидкості руху (39,4% від усіх ДТП з тяжкими наслідками);

порушення правил маневрування;

порушення правил проїзду перехресть.

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