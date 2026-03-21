В Україні впровадять нову модель реєстрації випусків акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що сьогодні процедура реєстрації непублічних випусків акцій в Україні є застарілою: вона занадто довга, дорога та складна. Через те, що державні вимоги не відповідають реальним ризикам таких розміщень, бізнес часто уникає акціонерного фінансування. НКЦПФР спільно з Національним депозитарієм України (НДУ) ініціюють зміни, які вже успішно працюють у Польщі, Австрії, Швейцарії та інших країнах.

Суть реформи — передати функцію реєстрації непублічних випусків від регулятора до Центрального депозитарію (ЦД). Це дозволить перейти до цифрового процесу за принципом «єдиного вікна». Замість тривалих погоджень діятиме декларативний підхід: ЦД реєструватиме випуск за 2–5 робочих днів замість нинішніх місяців очікування.

«Такі спрощення стосуватимуться випусків, де акції купує заздалегідь визначене коло осіб (до 150 некваліфікованих інвесторів) за гроші, або коли капітал збільшується за рахунок прибутку компанії. Кількість етапів емісії скоротиться з 7 до 4, а необхідність реєструвати окремий звіт про результати розміщення взагалі зникне. Це створить реальні умови для залучення фінансування малим та середнім бізнесом (SME).

Для впровадження цих змін необхідно оновити низку законів, зокрема «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про акціонерні товариства», «Про депозитарну систему України» та інші.

Незабаром Комісія спільно з НДУ презентують деталі і ринок зможе надати свої пропозиції та зауваження до запропонованих змін», - заявили у Комісії.

