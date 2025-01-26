В Киевской области полиция нашла участников инцидента с жестоким избиением парня

Правоохранители установили личность потерпевшего, а также других участников происшествия.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Как ранее сообщала Судебно-юридическая газета, 25 января в сети начали распространять видео, на котором группа подростков сначала затолкала парня в подвал одной из многоэтажек, а после этого подростки начали его избивать. По факту избиения юноши в Бучанщине полиция начала проверку.

Позже в пресс-службе полиции Киевской области заявили, что правоохранители установили личность потерпевшего, а также других участников происшествия.

«В настоящее время правоохранители Бучанского управления полиции Киевщины проводят необходимые следственные и процессуальные действия. Досудебное расследование продолжается», – говорится в заявлении.

Также в полиции добавили, что возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – совершение хулиганских действий группой лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

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