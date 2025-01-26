На Київщині поліція знайшла учасників інциденту з жорстоким побиттям хлопця

Правоохоронці встановили особу потерпілого, а також інших учасників події.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 25 січня у мережі почали поширювати відео, на якому група підлітків спочатку заштовхала хлопця у підвал однієї з багатоповерхівок, а після цього підлітки почали його бити. За фактом побиття юнака на Бучанщині поліція розпочала перевірку.

Згодом у пресслужбі поліції Київської області заявили, що правоохоронці встановили особу потерпілого, а також інших учасників події.

«Наразі правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини проводять необхідні слідчі та процесуальні дії. Досудове розслідування триває», - йдеться у заяві.

Також у поліції додали, що розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України - вчинення хуліганських дій групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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