Одеський ТЦК почав перевірку після заяви письменниці Колтунової про викрадення та побиття її сина

У ТЦК заявили, що наразі створена спеціальна комісія, яка приступила до збору доказів та опитування свідків.

Фото: golos.com.ua

У мережі з’явилася інформація про випадок викрадення і побиття Максима Колтунова, сина Вікторії Колтунової — відомої в Одесі журналістки та письменниці. За словами Вікторії, працівники ТЦК «схопили» та «побили» її сина, який має відстрочку.

Одеський обласний ТЦК та СП відреагував на цю інформацію. Там заявили, що наразі здійснюється службова перевірка.

Наразі створена спеціальна комісія, яка вже приступила до збору доказів та опитування свідків.

«Якщо викладені факти підтвердяться, керівництво РТЦК та СП надасть усю необхідну підтримку правоохоронним органам для об’єктивного розслідування цього інциденту.

Ми категорично засуджуємо будь-які прояви насильства або поведінку, що принижує людську гідність. Для нас це одна з найважливіших цінностей, якої мають дотримуватися всі без винятку», йдеться у заяві.

Також там наголосили, що кожен військовослужбовець чи співробітник ТЦК повинен діяти виключно в рамках закону, дотримуючись Кодексу поведінки військовослужбовця та прав людини.

«Будь-які випадки порушення цих принципів є неприпустимими й тягнуть за собою відповідальність.

Ми вживаємо всіх необхідних заходів для запобігання подібним інцидентам. З особовим складом проводяться навчання з питань дотримання прав людини та впроваджено додаткові механізми внутрішнього контролю», - додали у ТЦК.

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