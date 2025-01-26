Одесский ТЦК начал проверку после заявления писательницы Колтуновой о похищении и избиении ее сына

В ТЦК заявили, что в настоящее время создана специальная комиссия, которая приступила к сбору доказательств и опросу свидетелей.

Фото: golos.com.ua

В сети появилась информация о случае похищения и избиения Максима Колтунова, сына Виктории Колтуновой – известной в Одессе журналистки и писательницы. По словам Виктории, работники ТЦК «схватили» и «избили» ее сына, который имеет отсрочку.

Одесский областной ТЦК и СП отреагировал на это информацию. Там заявили, что осуществляется служебная проверка.

Создана специальная комиссия, которая уже приступила к сбору доказательств и опросу свидетелей.

«Если изложенные факты подтвердятся, руководство РТЦК и СП предоставит всю необходимую поддержку правоохранительным органам для объективного расследования этого инцидента.

Мы категорически осуждаем любые проявления насилия или поведение, унижающее достоинство человека. Для нас это одна из важнейших ценностей, которой должны соблюдаться все без исключения», – говорится в заявлении.

Также там подчеркнули, что каждый военнослужащий или сотрудник ТЦК должен действовать исключительно в рамках закона, соблюдая Кодекс поведения военнослужащего и права человека.

«Любые случаи нарушения этих принципов недопустимы и влекут ответственность.

Мы принимаем все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов. С личным составом проводятся учения по соблюдению прав человека и внедрены дополнительные механизмы внутреннего контроля», - добавили в ТЦК.

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