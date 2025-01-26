Шли в Румынию, а оказались в больнице — нав Закарпатье двое мужчин три дня бродили по высокогорью

Молодые люди пытались попасть в Румынию.

На Закарпатье спасатели нашли молодых людей из Харьковщины, которые заблудились в горах. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Почти через полтора часа совместных поисков пограничники со спасателями обнаружили двоих мужчин.

«32-летний житель Харьковщины и его 21-летний земляк направлялись в Румынию, намереваясь незаконно пересечь границу. Самостоятельно проложив себе маршрут по горному участку госграницы, без какого-либо снаряжения, запасов пищи и воды, «путешественники» отправились в путь. Более того – одежду мужчины выбрали совсем не по погоде и к моменту встречи с поисковой группой измерзли», - заявили в ГНСУ.

По словам правонарушителей, в горах они провели три дня, заблудились и решили обратиться за помощью к спасателям.

«Верхолазов» доставили в Раховскую центральную районную больницу, где врачи диагностировали у обоих общее переохлаждение организма.

Относительно мужчин составили протоколы о совершении ими админправонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Вскоре оценку их действиям будет давать суд.

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