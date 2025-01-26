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Йшли до Румунії, а опинились у лікарні — на Закарпатті двоє чоловіків три дні блукали високогір’ям

21:21, 26 січня 2025
Молодики намагалися потрапити до Румунії.
Йшли до Румунії, а опинились у лікарні — на Закарпатті двоє чоловіків три дні блукали високогір’ям
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На Закарпатті рятувальники знайшли молодиків з Харківщини, які заблукали в горах. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Майже через півтори години спільних пошуків прикордонники з рятувальниками знайшли двох чоловіків.

«32-річний житель Харківщини та його 21-річний земляк прямували в Румунію, маючи намір незаконно перетнути кордон. Самостійно проклавши собі маршрут гірською ділянкою держрубежу, без будь-якого спорядження, запасів їжі та води, «мандрівники» вирушили в дорогу. Більше того – одяг чоловіки обрали зовсім не за погодою і до моменту зустрічі з пошуковою групою добряче змерзли», - заявили у ДПСУ.

Зі слів правопорушників, у горах вони провели три дні, заблукали і вирішили звернутися по допомогу до рятувальників.

«Верхолазів» доставили до Рахівської центральної районної лікарні, де лікарі діагностували в обох загальне переохолодження організму.

Стосовно чоловіків склали протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Вже невдовзі оцінку їхнім діям надаватиме суд.

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прикордонники Державна прикордонна служба

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