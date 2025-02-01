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В Одессе в морозильной камере 18-летней матери обнаружили тело ребенка, фото

14:09, 1 февраля 2025
В морозильной камере в одной из квартир нашли тело мальчика возрастом 1 год и 3 месяца.
В Одессе в морозильной камере 18-летней матери обнаружили тело ребенка, фото
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В Одессе в одной из квартир в Пересыпском районе обнаружено тело ребенка. Мертвого мальчика в возрасте 1 года и 3 месяца обнаружили в морозильной камере, сообщает пресс-служба полиции.

Как установили полицейские, мальчик со старшей на год сестричкой жил с 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем. С матерью и мужем работают следователи.

"Двухлетняя девочка изъята из семьи и временно помещена в больницу", - добавили правоохранители.

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полиция Одесса

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