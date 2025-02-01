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Неработающие пенсионеры, проживающие в зоне радиационного загрязнения, получат доплату

15:22, 1 февраля 2025
В 2025 году неработающие пенсионеры, постоянно проживающие в зоне безусловного или гарантированного добровольного отселения, будут получать доплату в размере 2361 грн.
Неработающие пенсионеры, проживающие в зоне радиационного загрязнения, получат доплату
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Пенсионный фонд в Хмельницкой области сообщает, какая доплата за проживание в зоне радиационного загрязнения в 2025 году.

Отмечается, что согласно ст. 45 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» на период действия военного положения в Украине неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения и имеющих соответствующие удостоверения, доплата за проживание устанавливается в размере 2361 грн.

Условия установления доплаты: такие граждане проживали или работали в зоне безусловного (обязательного) отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года и в связи с этим имеют статус лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы.

Факт проживания в зоне безусловного (обязательного) отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения подтверждается в порядке, определенном постановлением КМУ от 27.12.2024 №1524 «Некоторые вопросы осуществления в 2025 году на период военного положения в Украине доплаты неработающим пенсионерам в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения».

Выплату в 2025 году в размере одного прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (2361 грн) получают лица, у которых по результатам автоматической проверки по данным Государственной миграционной службы Украины подтверждено, что человек постоянно проживал в зоне загрязнения, не переселялся в эту зону из других регионов и имеет статус пострадавшего от аварии на ЧАЭС.

Доплаты за проживание в зоне радиационного загрязнения прекращаются при несоответствии требованиям статьи 45 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

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