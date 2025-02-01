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Непрацюючі пенсіонери, які проживають у зоні радіаційного забруднення, отримають доплату

15:22, 1 лютого 2025
У 2025 році непрацюючі пенсіонери, які постійно мешкають у зоні безумовного або гарантованого добровільного відселення, отримуватимуть доплату в розмірі 2361 грн.
Непрацюючі пенсіонери, які проживають у зоні радіаційного забруднення, отримають доплату
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Пенсійний фонд у Хмельницькій області повідомляє, яка доплата за проживання в зоні радіаційного забруднення у 2025 році

Зазначається, що відповідно до ст. 45 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» на період дії воєнного стану в Україні непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення та мають відповідні посвідчення, доплата за проживання встановлюється у розмірі 2361 грн.

Умови встановлення доплати: такі громадяни проживали або працювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року та у зв’язку з цим мають статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Факт проживання в зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення підтверджується в порядку, визначеному постановою КМУ від 27.12.2024 №1524 «Деякі питання здійснення у 2025 році на період воєнного стану в Україні доплати непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов’язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення».

Виплату у 2025 році в розмірі одного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (2 361 грн) отримують особи, в яких за результатами автоматичної перевірки з даними Державної міграційної служби України підтверджено, що людина постійно проживала в зоні забруднення, не переселялась до цієї зони з інших регіонів та має статус постраждалого від аварії на ЧАЕС.

Доплати за проживання в зоні радіаційного забруднення припиняються у разі невідповідності вимогам статті 45 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік».

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