На Житомирщині 19-річний молодик хотів легкого заробітку, але отримав тюремний строк

Хлопець, який вже мав судимість, вирішив зайнятися розповсюдженням психотропних та наркотичних речовин.

Бердичівський міськрайонний суд ухвалив вирок 19-річному бердичівлянину, обвинуваченому у злочинах, пов′язаних з незаконним обігом наркотиків та психотропних речовин. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд визнав молодика винним та призначив остаточне покарання - 4 роки 1 місяць позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому особистого майна.

Встановлено, що на той час ще 18-ти річний бердичівлянин, будучи судимим за ч. 1 ст. 309 КК України, незаконно придбав та зберігав для власного споживання особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - РVР, загальною масою близько 0,7 г.

Крім того, обвинувачений вирішив стати на шлях протиправної діяльності, пов'язаної з правопорушеннями у сфері обігу психотропних та наркотичних речовин, з метою заробітку.

В інтернеті він знайшов особу, з якою домовився про розповсюдження психотропних речовин у ролі кур′єра, розкладаючи «закладки» з психотропами. Під час обшуку в обвинуваченого було вилучено згортки з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено – РVР, та психотропною речовиною, обіг якої обмежено – амфетаміном загальною кількістю 30 штук, а також 4 згортки із канабісом, які він незаконно придбав та зберігав з метою збуту.

Свою вину в інкримінованих злочинах обвинувачений визнав та у скоєному розкаявся.

Призначаючи вид і міру покарання обвинуваченому, суд врахував, що скоєно нетяжкий і тяжкий умисні злочини, сукупність всіх обставин їх вчинення, дані про особу обвинуваченого, який раніше судимий, має на розгляді в суді ще одне кримінальне провадження по обвинуваченню у наркозлочині, є особою молодого віку; також згідно досудової доповіді має високий рівень ризику вчинення повторного кримінального правопорушення та середній рівень небезпеки для суспільства.

Пом′якшувальними обставинами суд визнав щире каяття обвинуваченого та активне сприяння розкриттю злочину; обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

До набрання вироком чинності обвинуваченому залишено попередній запобіжний захід – тримання під вартою. На оскарження вироку сторони мають 30 днів (справа № 274/2543/24).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.