Когда человеку с инвалидностью может быть отказано в трудоустройстве

Запрещено отказывать в заключении трудового договора из-за инвалидности, кроме случаев, когда состояние здоровья делает невозможным выполнение профессиональных обязанностей или создает угрозу для здоровья и безопасности других людей.

Управление инспекционной деятельности в Винницкой области объясняет, в каких случаях лицу с инвалидностью может быть отказано в трудоустройстве.

Согласно ст. 17 Закона Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине», отказ в заключении трудового договора или в продвижении по службе, увольнение по инициативе администрации, перевод лица с инвалидностью на другую работу без его согласия по мотивам инвалидности не допускается, за исключением случаев , когда по заключению врачей состояние его здоровья препятствует выполнению профессиональных обязанностей, угрожает здоровью и безопасности труда других лиц, или продолжение трудовой деятельности или изменение ее характера и объема чревато ухудшением здоровья лиц с инвалидностью.

Раньше мы писали, как оформить инвалидность в случае пребывания за границей.

Также публиковали объяснение, может ли работодатель уволить работницу в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

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