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Коли особі з інвалідністю може бути відмовлено у працевлаштуванні

16:17, 1 лютого 2025
Заборонено відмовляти в укладенні трудового договору через інвалідність, окрім випадків, коли стан здоров’я унеможливлює виконання професійних обов’язків або створює загрозу для здоров’я і безпеки інших людей.
Коли особі з інвалідністю може бути відмовлено у працевлаштуванні
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Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області пояснює, в яких випадках  особі з інвалідністю може бути відмовлено у працевлаштуванні. 

Згідно зі ст. 17 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», відмова в укладенні трудового договору або у просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення особи з інвалідністю на іншу роботу без її згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком лікарів стан його здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров’я осіб з інвалідністю.

Раніше ми писали, як оформити інвалідність у разі перебування за кордоном.

Також публікували пояснення, чи може роботодавець звільнити працівницю у відпустці по догляду за дитиною до 3 років.

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