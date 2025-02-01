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В Житомире разоблачили компанию, которая поставляла котлы в военные санатории России

16:36, 1 февраля 2025
По данным СБУ, с мая 2022 года компания скрыто продавала продукцию российским предприятиям.
В Житомире разоблачили компанию, которая поставляла котлы в военные санатории России
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Сотрудники Службы безопасности разоблачили житомирскую компанию, представители которой продавали оптовые партии отечественных систем отопления для нужд минобороны РФ.

По информации СБУ, схему организовал начальник отдела сбыта предприятия. Начиная с мая 2022 года украинский производитель скрыто реализовывал свою продукцию российским компаниям, сотрудничающим с государственными структурами РФ.

Среди основных клиентов была фирма из Курска, снабжавшая системами отопления военные санатории страны-агрессора.

Чтобы избежать санкций, фигуранты сперва переправляли товары на подконтрольные компании в Евросоюзе и Центральной Азии, откуда продукция попадала в Россию.

Там товар «паковали» под реквизиты иностранных компаний и реэкспортировали в подконтрольное предприятие в Беларуси, а оттуда в РФ.

По такой схеме злоумышленники переправили в Россию несколько крупных партий украинских систем отопления на общую сумму 65 миллионов гривен.

В ходе обысков по адресу компании-производителя и в помещении организатора схемы обнаружили мобильные телефоны, компьютеры и документы с доказательствами преступлений.

Главе отдела сбыта житомирской компании объявили подозрение в пособничестве государству-агрессору. Он находится под стражей без права внесения залога.

В настоящее время продолжается следствие, направленное на привлечение к ответственности всех причастных лиц, в частности жены фигуранта - владельца житомирского предприятия.

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СБУ рф Житомир

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