Украинцам объяснили, можно ли сформировать е-пенсионное удостоверение, находясь за границей

Е-пенсионное удостоверение производится на основании заявления лица, которому назначена пенсия.

Фото: zoda.gov.ua

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области объяснило, можно ли сформировать е-пенсионное удостоверение, находясь за границей.

В ведомстве отметили, что е-пенсионное удостоверение производится на основании заявления лица, которому назначена пенсия. Это нужно для получения как бумажного, так и е-пенсионного удостоверения.

Заявление можно подать в любой сервисный центр территориального управления Пенсионного фонда Украины или дистанционно через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд».

«Одни из ключевых преимуществ нового сервиса – это возможность для находящихся за рубежом пенсионеров оформить е-пенсионное удостоверение без необходимости возвращаться в Украину для получения бумажного документа», - заявили в ПФ.

Также там добавили, что лицу, обращающемуся за формированием е-пенсионного удостоверения, должна быть назначена пенсия.

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